Hainler Türklere saldırıyor Avrupa seyrediyor
Barış Pınarı Harekatı’nı hazmedemeyen PKK/YPG yandaşları kendilerine kol kanat geren Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik saldırılara başladı. Son 20 günde Avrupa'da Türk sivilleri hedef olan onlarca saldırı gerçekleştirdi.
ALMANYA
12 EKİM: 1500 PKK'lı Nürnberg'de Türk marketine saldırdı. İşletmecisinin oğlu başından yaralandı. Villingen- Schweningen'de Türk işçilerin bulunduğu derneğe saldırıda 2 Türk yaralandı.
13 EKİM: Karlsruhe'de Fatihspor kulubü'ne mototof kokteyle saldırıldı.
14 EKİM: Herne kentinde bir cami ve çevresindeki Türklere ait işyerlerine zarar verdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı.
16 EKİM: Berlin'de PKK/YPG'liler Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını bastı.
20 EKİM: Dortmund'da Ulu Cami'ye molotof kokteylli saldırı yapıldı.
21 EKİM: Herne kentinde 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup Türk kahvehanesinin önünde Türk gençlerine saldırdı: 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.
22 EKİM: Lüdenscheid'da 50 yaşındaki bir Türk PKK/PYD yandaşlarının düzenlediği gösteri esnasında sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aynı gösteride bir Türk anne ve 6 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı.
25 EKİM: Almanya'nın Chemnitz kentinde PKK'lılar Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti.
BELÇİKA
12 EKİM: Liege kentinde toplanan terör örgütü yandaşları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden Türklere saldırdı. Saldırıda iki Türk ağır yaralandı. Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riski bulunuyor.
FRANSA
16 EKİM: Türkiye'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazıp, bir kısmını yeşile boyayan hainler, binanın çevresine benzin döktü.
17 EKİM: Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu binasının duvarlarına gece saatlerinde sprey boyalarla yazı yazdı.
YUNANİSTAN
17 EKİM: Türkiye'nin Selanik'teki Başkonsolosluğu'na saldırı düzenleyen PKK yandaşları Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.
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