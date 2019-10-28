28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hainler Türklere saldırıyor Avrupa seyrediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019
HAİNLER TÜRKLERE SALDIRIYOR AVRUPA SEYREDİYOR

Barış Pınarı Harekatı’nı hazmedemeyen / yandaşları kendilerine kol kanat geren Avrupa ülkelerinde Türklere yönelik saldırılara başladı. Son 20 günde Avrupa'da Türk sivilleri hedef olan onlarca saldırı gerçekleştirdi.

ALMANYA
12 EKİM: 1500 'lı Nürnberg'de Türk marketine saldırdı. İşletmecisinin oğlu başından yaralandı. Villingen- Schweningen'de Türk işçilerin bulunduğu derneğe saldırıda 2 Türk yaralandı.
13 EKİM: Karlsruhe'de Fatihspor kulubü'ne mototof kokteyle saldırıldı.
14 EKİM: Herne kentinde bir cami ve çevresindeki Türklere ait işyerlerine zarar verdi: 1'i polis 5 kişi yaralandı.
16 EKİM: 'de PKK/'liler Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını bastı.
20 EKİM: Dortmund'da Ulu Cami'ye molotof kokteylli saldırı yapıldı.
21 EKİM: Herne kentinde 60 kişilik terör örgütü yandaşı grup Türk kahvehanesinin önünde Türk gençlerine saldırdı: 1'i ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.
22 EKİM: Lüdenscheid'da 50 yaşındaki bir Türk PKK/ yandaşlarının düzenlediği gösteri esnasında sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Aynı gösteride bir Türk anne ve 6 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı.
25 EKİM: 'nın Chemnitz kentinde PKK'lılar Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) parti binasını işgal etti.

Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip... LONDRA'DA SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ'YE ÇİRKİN SALDIRI! BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDİP...

BELÇİKA
12 EKİM: Liege kentinde toplanan terör örgütü yandaşları, kendilerini Türk bayraklarıyla protesto eden Türklere saldırdı. Saldırıda iki Türk ağır yaralandı. Yaralılardan birisinin gözünü kaybetme riski bulunuyor.

FRANSA
16 EKİM: 'nin Nantes Başkonsolosluk binasına YPG/PKK yandaşlarınca saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk duvarına terör örgütü bağlantılı yazılar yazıp, bir kısmını yeşile boyayan hainler, binanın çevresine benzin döktü.
17 EKİM: Türkiye'nin Başkonsolosluğu binasının duvarlarına gece saatlerinde sprey boyalarla yazı yazdı.

YUNANİSTAN
17 EKİM: Türkiye'nin Selanik'teki Başkonsolosluğu'na saldırı düzenleyen PKK yandaşları Yunan polisi tarafından gözaltına alındı.

Norveç'te Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Türklere hain saldırı NORVEÇ'TE BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VEREN TÜRKLERE HAİN SALDIRI

Oslo'da Türk aileye alçak saldırı! Türk bayrağını görmeye bile tahammül edemediler... OSLO'DA TÜRK AİLEYE ALÇAK SALDIRI! TÜRK BAYRAĞINI GÖRMEYE BİLE TAHAMMÜL EDEMEDİLER...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN