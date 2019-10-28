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İçişleri Başkanlığı: 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
İÇİŞLERİ: SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Başkanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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