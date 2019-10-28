MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 27 Ekim'de Resulayn'da roketli saldırıda yaralan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere, teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız (Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.