28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB: Resulayn’da yaralanan askerimiz şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
MSB: RESULAYN’DA YARALANAN ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) 27 Ekim'de Resulayn'da roketli saldırıda yaralan Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklere, teröristler tarafından yapılan saldırıda ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn bölgesinde konuşlu bulunan birliklerimize 27 Ekim 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca roketatar ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız (Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun) ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: Yüksekova'da yaralanan bir askerimiz şehit oldu MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: YÜKSEKOVA'DA YARALANAN BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN