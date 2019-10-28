ABD Savunma Bakanı: Suriye'deki petrol sahaları YPG için önemli kaynak olabilir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yataklarını koruyacaklarını ve bu yatakları ele geçirme çabalarına karşı güç kullanacaklarını söyledi. Esper ayrıca skandal bir açıklama yaparak, "Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir." dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yatakları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir. " ifadelerini kullandı.

"CİDDİ YANIT VERECEK"

Esper, bugün kü basın toplantısında, "ABD, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarının kontrolünü DEAŞ lideri El Bağdadi sağken bu yataklar DEAŞ'ın finansal kaynağı olarak operasyonlarına destek sağlıyordu." dedi.

ABD TERÖRİSTLERİ FONLAYACAK

Esper, "ABD ordusu, yatakları tehdit eden tüm güçlere ciddi yanıt verecek. Suriye'deki petrol sahaları YPG'nin fonlanmasında önemli bir kaynak olabilir." diye ekledi.

Daha önce Suriye devlet televizyonu, bir konvoy ABD askerlerinin Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesine geri döndüğünü bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye ilk takviye güç sevkiyatını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump önceki günkü Twitter paylaşımında, "Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır" ifadelerini kullanmış, ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklaması gelmişti. Pentagon, Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviyede bulunacaklarını duyurmuştu.