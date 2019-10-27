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Cumhurbaşkanlığı’ndan Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Terör örgütü elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesi ve ’nin DEAŞ’la mücadelesine ilişkin, İletişim Başkanı , “Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir.” dedi.

Reuters haber ajansına konuşan İletişim Başkanı , 'nin 'la mücadelesine ilişkin açıklamada bulundu.

"TERÖRİSTLERİ YENİLGİYE UĞRATMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

"Türkiye Cumhuriyeti olarak müttefikimiz ABD'nin eli kanlı bir teröristi adalete teslim etme çabalarına destek olmaktan memnuniyet duyduk" diye konuşan Altun, "DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon'un bir üyesi olarak dost ve müttefiklerimizle birlikte teröristleri yenilgiye uğratmak için çok çalıştık. Terörle mücadelemiz sırasında babalarımızı, annelerimizi ve evlatlarımızı şehit verdik. Bugün Ebu Bekir el Bağdadi'nin sivil kurbanlarının yanı sıra, dünyanın DEAŞ teröründen korumak için hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... ABD Başkanı Trump açıkladı: DEAŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü |Video SON DAKİKA... ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLADI: DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ |VİDEO

"TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ YENİLGİYE UĞRATMANIN ZAMANI GELMİŞTİR"

Altun, "Teröristlerin önüne set çeken Türkiye, bundan sonra da terörün her türlüsüyle mücadele etmek için ABD ve diğer ülkelerle yakın işbirliğini sürdürecektir. Güçlerimizi birleştirmenin ve bölgemizde faaliyet gösteren tüm terör örgütlerini yenilgiye uğratmanın zamanı gelmiştir." Dedi.

TRUMP OPERASYONDAKİ DESTEĞİNDEN DOLAYI TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Trump bugünkü konuşmasında, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

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