CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı!
Geçtiğimiz Temmuz ayında CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu’na seçilen Faruk Bildirici’nin RTÜK tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını sevgilisi Semra Topçu ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığı iddia edildi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri bu iddiayı doğrular nitelikte…
Geçtiğimiz Temmuz ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'undan boşalan 3 üye kadrosuna görevlendirmeler yapılmış, Faruk Bildirici de CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti.
SEVGİLİSİ VE KÖPEĞİ KULLANIYOR
Edinilen bilgiye göre, RTÜK tarafından CHP'li Bildirici'ye verilen makam aracı amacının çok dışında nedenlerle kullanılıyor. İddiaya göre, 63 yaşındaki Faruk Bildirici, makam aracını Halk TV'den kovulan sunucu sevgilisi Semra Topçu ile köpeğine tahsis etti.
BİLDİRİ İLE BULUŞUYOR
SABAH'ın ulaştığı görüntülere göre, Faruk Bildirici'ye ait olan makam aracı bir bina önünde park ediyor. Aracın arka kapısından önce köpek, ardından da Semra Topçu iniyor. Bir süre sonra aracın yanına CHP'li Bildirici geliyor. Ardından ise araçlarına geri biniyorlar. Görüntülerde şoför de yer alıyor.
EŞCİNSEL YAYINA CEZAYI ELEŞTİRDİ
Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda RTÜK dijital platformlarda yayın yapan FOX Life kanalına, 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme sahnesinin "Milli ve manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" iddiasıyla idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası vermişti. Bu karara karşı oy kullanan RTÜK üyesi Bildirici, muhalefet şerhinde "Amerikan insanlarının yaşamlarından kesitler içeren bir dizide Türk aile yapısına uygunluk elbette olmayacaktır" diyerek RTÜK'ün kararını eleştirmişti.
HAREKÂTA YÖNELİK ÇAĞRIYI 'NESNEL VE ETİK' BULMADI
Ayrıca Bildirici, geçtiğimiz hafta RTÜK'ün TSK tarafından başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin terörün amacına hizmet eden, taraflı yayın ve eksik bilgiye yönelik yaptığı sorumluluk çağrısını 'nesnel ve etik' bulmadığını ifade etmesi dikkat çekmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye Rusya'dan 36 tane alacak
- Konya'da fabrika yangını
- PKK'ya Pençe Harekatı darbesi
- Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı
- İçişleri Bakanı Soylu: Arama timleri kurulacak
- Hükümetten açıklama! Emniyete yeni güç geliyor
- FETÖ'nün ABD’den akan para trafiğine darbe
- İstanbul Emniyet Müdürlüğünde önemli gelişme!
- Bakan Dönmez'den "yaz saati" açıklaması!
- YPG'nin korkusu telsiz konuşmalarına böyle yansıdı
- Bakan Fatih Dönmez'den son dakika Doğu Akdeniz ve bor açıklaması
- Bakan Süleyman Soylu: Emniyette arama timleri oluşturulacak
- Meteorolojiden son hava durumu tahmini! 27 Ekim 2019 bugün hava İstanbul'da nasıl olacak?
- İngiltere'nin Essex bölgesindeki dehşette yeni gelişme!
- Terör örgütü YPG'nin korkusu telsiz konuşmalarına böyle yansıdı
- Bakan Cahit Turhan'dan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açıklaması
- Trump'ın "büyük bir şey oldu" paylaşımına İran'dan açıklama
- Lider deplasmanda yara aldı | Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor (Maç sonucu)
- Son dakika... TSK'dan Resulayn’a askeri takviye |Video
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’yu kabul etti
- YPG/PKK'dan Tel Abyad'a topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var |Video
- Futbolcularını tokatlayan antrenörden Alex Ferguson’lu savunma... |Video