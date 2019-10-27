27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
CHP’Lİ RTÜK ÜYESİNİN MAKAM ARACI SKANDALI!

ayında kontenjanından Radyo ve Televizyon Üstü Kurulu’na seçilen ’nin tarafından kendisine tahsis edilen makam aracını sevgilisi ve köpeğini gezdirmek üzere kullandığı iddia edildi. İkilinin kameralara yansıyan görüntüleri bu iddiayı doğrular nitelikte…

ayında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ()'undan boşalan 3 üye kadrosuna görevlendirmeler yapılmış, de kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti.

SEVGİLİSİ VE KÖPEĞİ KULLANIYOR

Edinilen bilgiye göre, RTÜK tarafından CHP'li Bildirici'ye verilen amacının çok dışında nedenlerle kullanılıyor. İddiaya göre, 63 yaşındaki Faruk Bildirici, makam aracını Halk TV'den kovulan sunucu sevgilisi ile köpeğine tahsis etti.

BİLDİRİ İLE BULUŞUYOR

SABAH'ın ulaştığı görüntülere göre, Faruk Bildirici'ye ait olan makam aracı bir bina önünde park ediyor. Aracın arka kapısından önce köpek, ardından da Semra Topçu iniyor. Bir süre sonra aracın yanına CHP'li Bildirici geliyor. Ardından ise araçlarına geri biniyorlar. Görüntülerde şoför de yer alıyor.

EŞCİNSEL YAYINA CEZAYI ELEŞTİRDİ

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda RTÜK dijital platformlarda yayın yapan FOX Life kanalına, 9-1-1 adlı dizide iki kadının saniyelik öpüşme sahnesinin "Milli ve manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" iddiasıyla idari para cezası ve beş kez yayın durdurma cezası vermişti. Bu karara karşı oy kullanan RTÜK üyesi Bildirici, muhalefet şerhinde "Amerikan insanlarının yaşamlarından kesitler içeren bir dizide Türk aile yapısına uygunluk elbette olmayacaktır" diyerek RTÜK'ün kararını eleştirmişti.

HAREKÂTA YÖNELİK ÇAĞRIYI 'NESNEL VE ETİK' BULMADI

Ayrıca Bildirici, geçtiğimiz hafta RTÜK'ün tarafından başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin terörün amacına hizmet eden, taraflı yayın ve eksik bilgiye yönelik yaptığı sorumluluk çağrısını 'nesnel ve etik' bulmadığını ifade etmesi dikkat çekmişti.

CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı! CHP’Lİ RTÜK ÜYESİNİN MAKAM ARACI SKANDALI!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN