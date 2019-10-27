Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a göçmen tepkisi
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkemize Yunan makamları eliyle itilmesi durumunu inkar etse de, geri itilme olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir. Her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve geri itilmiş kişilerin ifadeleri mevcuttur." ifadeleri kullanıldı.Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla itilen düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkemize Yunan makamları eliyle itilmesi durumunu inkar etse de, sınırımızda Yunan görevliler eliyle gerçekleştirilen düzensiz göçmenlerin geri itilmesi olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir. Yunanistan'dan 2018 yılında 11 bin 867, 2019 yılının ilk on ayında 25 bin 404 düzensiz göçmen ülkemize itilmiştir. Geri itilen göçmenlerle yapılan mülakatlardan, bu kişilerin Yunan görevliler tarafından yakalandıktan sonra şahsi eşyalarına el konularak hiçbir resmi işlem uygulanmadan, birçok olayda kabul edilemez muamelelere maruz bırakılıp darp edilerek ve Yunan görevlilerin refakati eşliğinde sınırlarımıza itildiği belirlenmiştir" vurgusu yapıldı.
'HUKUKA AYKIRI OLAN BU POLİTİKASINI DÜZELTMEK ÜZERE ÇALIŞMAYA DAVET EDİYORUZ'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yunan görevlilerin geri itme uygulamalarına ilişkin elimizde her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve geri itilmiş kişilerin ifadeleri mevcuttur. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı geri itme faaliyetleri, Avrupa Konseyi raporlarında da kayıtlıdır. Avrupa Konseyi, Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı söz konusu geri itme faaliyetlerinin durdurulmasını ve bu olayların araştırılmasını istemiştir. Yunan makamlarının, ilgili birimlerimizce ve Avrupa Konseyi tarafından tespit edilmiş uluslararası hukuka aykırı geri itmeleri inkar etmesi sahadaki gerçeği değiştirmemektedir. Yeni Yunan hükümetini, elimizde her türlü bilgisi ve belgesi bulunan ve Avrupa Konseyi tarafından da tespit edilmiş geri itme vakalarını inkar etmek yerine, uluslararası hukuka aykırı olan bu politikasını düzeltmek üzere çalışmaya davet ediyoruz."
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