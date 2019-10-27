27 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan: Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktasıdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Terör örgütü elebaşı ’nin öldürülmesine ilişkin Başkan , “Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir’ dedi.

Başkan , terör örgütü elebaşı 'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASIDIR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE, BU GELİŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR"

Başkan Erdoğan, "DAEŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en büyük bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. İttifak ruhu doğrultusunda teröre karşı verilecek kararlı mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğinden eminim." dedi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Son dakika: Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama SON DAKİKA: BAĞDADİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Son dakika... ABD Başkanı Trump açıkladı: DEAŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü |Video SON DAKİKA... ABD BAŞKANI TRUMP AÇIKLADI: DEAŞ ELEBAŞI BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN