Başkan Erdoğan: Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktasıdır

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Bağdadi’nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir’ dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ DÖNÜM NOKTASIDIR"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan İngilizce paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bağdadi'nin öldürülmesi dönüm noktasıdır. Türkiye, geçmişte olduğu gibi terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE, BU GELİŞMEYİ MEMNUNİYETLE KARŞILAMAKTADIR"



Başkan Erdoğan, "DAEŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede en büyük bedeli ödeyen Türkiye, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılamaktadır. İttifak ruhu doğrultusunda teröre karşı verilecek kararlı mücadelenin tüm insanlığa barış getireceğinden eminim." dedi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR



ABD Başkanı Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.