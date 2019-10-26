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Türkiye'deki FETÖ'cülere para dağıtan örgütün kritik ismi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
FETÖ KRİTİK İSMİ YAKALANDI! BAKIN NE PEŞİNDELER

'den üst düzey bir üyesinin talimatıyla yurt içi ve yurt dışından toplanan paraları içerisindeki örgüt üyelerine dağıtımını koordine ettiği öne sürülen örgütün Türkiye finansman sorumlusu ile birlikte 5 zanlı polisi tarafından yakalandı. Örgütün, darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için mücadele ettikleri ortaya çıktı. Operasyonla örgüte büyük darbe vuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen / silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takipte 'de üst düzey bir FETÖ üyesinin yurt dışından ve yurt içinden toplanan paraları örgütün finansman sorumlusu ve para akışını sağlayan A.K.'ye aktardığını belirledi.

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ABD'DEN PARA GÖNDERİYORDU

Polis, yapılan çalışmalarda örgütün darbe girişiminden sonra çözülme sürecine girmemesi, yargılanan örgüt üyelerinin ailelerine yardım, yeniden örgütlenebilmek için üst düzey FETÖ üyesinin ABD'den para gönderdiğini saptadı. A.K.'nin Türkiye'de 81 il deki örgüt üyelerine ve ailelerine kendi altındaki elamanlara verdiği, talimatlar doğrultusunda toplanan paraları ulaştırdığı öğrenildi. Bu yöntemle zanlıların örgüt üyelerine binlerce lira para aktarıldığı saptandı.

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"TÜRKİYE'DE İLK KEZ OPERASYON YAPILDI"

Adana polisi, yaptığı bu tespitlerin üzerine Türkiye'de ilk kez FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden toparlanmak için kurulan finansman ayağına operasyon başlattı. Polis günü yaptığı operasyonda A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, 12 gün boyunca emniyette sorguya alındı. Zanlıların sorgulanmasıyla birlikte polis 24 Ekim günü yeni bir operasyon daha yaparak 33 zanlıyı daha gözaltına aldı. 14 Ekim günü gözaltına alınan zanlılardan M.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlı ise bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 33 zanlının ise sorgusu devam ediyor.

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