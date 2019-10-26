Suriye'de yürekleri ısıtan görüntü! Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken Suriye'ye geçici göreve giden ve bölgede görev yapan polis, yol kenarında zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgede görev yapan Polis memuru Arif Murat Atabey, Suriye 'nin Azez ilçesi'ne bağlı Aktarin beldesinde zırhlı araçla devriye atarken, araca doğru koşarak gelen Suriyeli çocuğu fark etti. Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat, aracından inerek kendisine meraklı gözlerle bakan Suriyeli çocuğa çikolata vererek, yanaklarını öperek sevdi.
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Polis memuru Atabey, Suriyeli küçük çocuğun Türk Devleti'ne olan sevgisi nedeniyle duygulandığını belirterek, yanında bulunan çikolata ikram etmek isteğini kaydetti.
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