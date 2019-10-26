İşte terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin Suriye'deki yağma ve katliamları

Avrupa ve ABD'nin açıkça desteklediği terör örgütü PYD/PKK yerel halka hayatı zindan ediyor. Daha önce Türkiye'de yaptıkları terör yapılanmasıyla çok sayıda katliama imza atan PKK'nın Irak ve Suriye'de halka yaşattığı acılar hala devam ediyor. Büyük devletlerin kullandığı bu terör örgütleri Türkiye'den sökülünce soluğu Irak ve Suriye'de aldı. Ancak Türkiye bu eli kanlı örgütlerin peşini bırakmadı. PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD bölgede çok sayıda yağma ve katliam yaptı. İşte o katliamlardan birkaçı...

ABD'nin bu güne kadar yaklaşık 30 bin TIR askeri malzeme gönderdiği terör örgütü PKK/YPG/PYD bölgede etnik temizliğe varan katliamlar yapıyor. Yerleşim yerlerini harabeye çeviriyor, bölge halkını göç etmeye zorluyor. Suriye İnsan Hakları Ağı'nın hazırladığı rapora göre en az 20 sivil işkence altında katledildi.



KORKUNÇ RAPOR

2011-2015 arasında en az 51 çocuğu katleden azılı terör örgütü (zorunlu askerlik) adı altında yüzlerce kadını alıkoydu. 2 binden fazla çocuğu zorla silah altına alıp çatışmalara sürdü. 2016 yılında da 400'den fazla sivilin katledildiği, bin 650'den fazla kişinin alıkonulduğu öğrenildi. Bunların çoğunun akıbetleri hala bilinmiyor.

İŞGAL, YAĞMA, ETNİK TEMİZLİK

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin işgali altında olan bölgelerde Arap, Türkmen, Süryani, Ermeni gibi etnik gruplar bulunuyor. Buralar işgal edilerek harabeye çeviriliyor, tehdit ve şiddet yoluyla Kürt olmayan nüfus göçe zorlanıyor.İşgal ettikleri yerlerde yerel halkın malını mülkünü yağmalıyor.

HEM SAHADA HEM MASADA ZAFER

Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı böyle eli kanlı bir terör örgütüne karşı başlattı. Terör destekçisi ülkelerin tüm engellerine rağmen kararlı bir duruş sergileyen Türkiye kısa sürede başarılı bir sonuç aldı. ABD ve Rusya ile mutabakata vararak hem sahada hem de masada kazanan taraf oldu ve bölgedeki terör örgütü varlığını şimdilik en azından sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını sağladı.