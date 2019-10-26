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Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
LÜBNAN TEZKERESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

'nin, 'da konuşlu Geçici Görev Gücü'ne (), Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 'de yayımlandı.

'de yer alan kararında, 'nin, Güvenlik Konseyi'nin () 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ile TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verdiği izin çerçevesinde, 'e unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.

ÖNEM ARZ ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

Kararda, söz konusu iznin süresinin son olarak 2018'den itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatılarak, "Türkiye, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

GÜVENLİK ŞARTLARI DA GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK

UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nin 29 Ağustos 2019 tarihli kararıyla 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldığının anımsatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve miktarı belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için 'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 22 Ekim 2019 tarihli 8'inci birleşiminde kabul edilmiştir."

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