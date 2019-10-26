Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim'den itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararında, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği karar ile TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla verdiği izin çerçevesinde, UNIFIL'e TSK unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi.
ÖNEM ARZ ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR
Kararda, söz konusu iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2018'den itibaren bir yıl uzatıldığı hatırlatılarak, "Türkiye, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlenmiştir. Bu çerçevede, Türkiye'nin katkısı gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
GÜVENLİK ŞARTLARI DA GÖZ ÖNÜNDE TUTULARAK
UNIFIL'in görev süresinin BMGK'nin 29 Ağustos 2019 tarihli kararıyla 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldığının anımsatıldığı kararda, şunlar kaydedildi:
"Bu hususlar ışığında ve Lübnan ile ikili ilişkilerimiz ve bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde tutularak, BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca, hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2019 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 22 Ekim 2019 tarihli 8'inci birleşiminde kabul edilmiştir."
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