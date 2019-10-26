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Bakan Akar'dan etnik temizlik iddialara sert yanıt: Yazılması bile ahlaksızlık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.10.2019 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019
BAKAN AKAR'DAN ETNİK TEMİZLİK İDDİALARA NET YANIT

Milli , 'Soçi Mutabakatı'nın planlandığı gibi gittiğini açıkladı. Hulusi Akar, " yapılıyor" iddialarına da sert yanıt verdi.

Milli , Savunma Bakanları toplantısına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Türkiye'ye karşı atılan çirkin iftiralara karşı sert yanı verdi ve "Yazılması bile ahlaksız." ifadelerini kullandı.

"ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Akar, "(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil." dedi.

Bakan Akar'dan etnik temizlik iddialara sert yanıt: Yazılması bile ahlaksızlık BAKAN AKAR'DAN ETNİK TEMİZLİK İDDİALARA SERT YANIT: YAZILMASI BİLE AHLAKSIZLIK

"YAZILMASI AHLAKİ DEĞİL"

Akar, " bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil." ifadelerini kullandı.

"SOÇİ MUTABAKATI"

Hulusi Akar, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." diye konuştu.

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