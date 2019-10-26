Bakan Akar'dan etnik temizlik iddialara sert yanıt: Yazılması bile ahlaksızlık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Soçi Mutabakatı'nın planlandığı gibi gittiğini açıkladı. Hulusi Akar, "etnik temizlik yapılıyor" iddialarına da sert yanıt verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına katıldı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Türkiye'ye karşı atılan çirkin iftiralara karşı sert yanı verdi ve "Yazılması bile ahlaksız." ifadelerini kullandı.

"ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Hulusi Akar, "(Barış Pınarı Harekatı) Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil." dedi.

"YAZILMASI AHLAKİ DEĞİL"

Akar, "Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil." ifadelerini kullandı.

"SOÇİ MUTABAKATI"

Hulusi Akar, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız." diye konuştu.