YPG'lilerin taciz ateşine MSB'den açıklama
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından; "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği yapan unsurlarımıza taciz ve saldırılar bugün de devam etti. Teröristlere gerekli karşılık verildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan, YPG'lilerin taciz ateşi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
MSB yaptığı açıklamada; "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir.
Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG'li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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