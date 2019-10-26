Çavuşoğlu-Maas ortak basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Ankara'da bir görüşme yaptı. Randevunun ardından iki bakan kameralar karşısına geçip ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya'nın güvenli bölge önerisini değerlendiren Çavuşoğlu, "Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas, ortak basın toplantısı düzenliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranılması." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ortak basın toplantısından satır başları...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Almanya ile daima yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatı'mıza Almanya'dan gelen ölçüsüz tepkiler sebebiyle maalesef güvenimiz sarsıldı. Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranmaları ve terör karşı dayanışma içinde hareket etmeleridir. Almanya'da yaşayan Türkler kendilerini baskı altında hissediyorlar. Havaalanında uçağa binmek isteyen yolculara PKK yandaşlarının nasıl muamele ettiğini görüyoruz.

Esasen bugünkü görüşmelerimizde Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduğumuz için memnunum. ABD ve Rusya'nın varılan mutabakatlarla sahada oluşan yeni durumu tanıdıklarını da vurguladım. Bu harekatın birçok amacı var; Suriyeli mültecilerin geri dönmesi de bunlardan bir tanesi. Mülteciler gönüllü ve güven içinde dönmeleri gerekiyor, tüm toplantılarımızda bu durumun altını çizdik. Terör örgütünden temizlendikten sonra bölgeye mülteciler yerleştirilecek.

Türkiye-AB ilişkilerini de konuştuk. Almanya ile güçlü bağlarımız ve tarihi ilişkilerimiz var. Biraz önce bahsettiğim tüm konularda da Almanya ile yakın iş birliği içinde olma arzusundayız. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın, Johnson, Macron ve Merkel'le bir araya gelmesini de görüştük.

"GÜVENLİ BÖLGE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FİKRİYDİ"

Öncelikle Almanya kendi içinde anlaşsın. Farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Güvenli Bölge en başta Başkan Erdoğan'ın fikriydi. Bu saatten sonra çok gerçekçi bulmuyoruz. Samimi çaba sarf ettik. ABD'nin samimi olmadığını sahada gördük.

BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNE 30 BİN KİŞİ GERİ DÖNDÜ

BM'nin duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; Barış Pınarı Harekatı bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamalarından satır başları;

Son olarak New York'ta BM'de görüştük ve yoğun şekilde Suriye'yi ele aldık. Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Türkiye, Almanya ve AB olarak sorumluluğumuz var.

Soçi mutabakatının ardından yeni gerçeklerle karşı karşıyayız. Bu konuyu görüştük. Soçi'nin sonuçlarını ele almak durumundaydık. Sağduyu ile adım atmalı ve Suriye'deki durumun istikrar kavuşması için çaba harcamalıyız. DEAŞ'la mücadele sona ermiş değil. Soçi mutabakatı kapsamında ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli.

Türkiye'nin belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda bu hususu ilerleteceği yönünde mesaj aldık. Oradaki insanların ve oraya geri dönmek isteyen sivillerin çıkarlarının da bunu mümkün kılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu ise Soçi'de yapılan mutabakat temelinde Türk güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde kalıcı varlığı olmaması, geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi, bunu da konuştuk ve teyit ettik.

Uluslararası insan yardım kuruluşlarının buraya ulaşması önemli. Buraya gönüllü ve temelde güvenli şekilde dönmeleri konusunda teyidinizi aldım. Yapıcı bir görüşme oldu.

DEAŞ'lıların çocuklarını geri alacağız.

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