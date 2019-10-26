Belediye yöneticilerine maaş sınırlaması geliyor
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nda tarafından hazırlıkları devam eden “yerel yönetimler yasası”nın detayları ortaya çıkıyor. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin iştiraklerde görev almasına sınır gelecek. Başkan ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek ve birden çok görev halinde de tek şirketten maaş yatacak.
AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Düzenlemeye göre, belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son veriliyor. Birden çok görev halinde de tek şirketten maaş alınacak.
Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek."Etik" başlığı altında yapılan düzenlemede akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilecek.
"ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ" GELİYOR
Verimliliğin arttırılması amacıyla bir çalışma da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde yürütülüyor. TRT Haber'in haberibe göre; liyakat ve yetkinliğin arttırılması için yol haritası belirlendi. Kamu çalışanlarına ödüllendirme sistemi getirilecek. Performansa göre maaşta artış ya da kariyerde yükselme gibi teşvikler sağlanacak.
"ŞEFFAF SİSTEM"
Kamuda istihdam ilanlarının şeffaf olması için özel bir sistem geliştirilecek. Bu sistem ile insan kaynakları, süreci çevrimiçi izleyebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının marka değerini arttırmak için bilişim teknolojilerine uygun çalışmalar yapılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK MASI ÖNGÖRÜLÜYOR
"İmar ve planlama", "finansman" gibi 8 başlıkta daha değişiklikler ele alınıyor. Yasa teklifinin ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Hazırlıklara ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da sunum yapılacak.
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