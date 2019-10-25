Son dakika: Mülakatlarda TSK'ya sızmaya çalışan FETÖ'cüler hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberine göre; Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen muvazzaf 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda TSK'ya FETÖ mensuplarının sızmasını sağlayan komisyon üyelerinden 1 albay, 3 binbaşı ve 2 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.
Çalışmalara başlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında ifade, teşhis ve ankesörlü hat irtibatı olan şüphelilerden 3'ünü yakaladı.
Emniyet ekiplerinin firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.
- SÜREÇ
İlk operasyonda, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanmıştı.
Şüphelilerden ikisinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulunarak, söz konusu aday numaralarındaki kod sisteminin doğru olduğunu ve aday numarası uyan şahsıların örgüt mensubu olduklarını, örgüt mensubu olan şahısların başarılı sayılmasını, diğerlerinin ise elenmesi yönünde örgütten talimat geldiğini de itiraf ettikleri de sevk yazısında anlatılmıştı.
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