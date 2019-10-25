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Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler arasında kriz: Selo can duysa sana zevzek demez mi?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
DEMİRTAŞ KRİZİ! BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı 'nin eski Eş Genel Başkanı 'ın kardeşi , hesabından HDP'nin grup başkanvekillerini eleştirince ortalık karıştı.

Terör destekçisi parti 'nin yaklaşık 3 yıldır Cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı 'ın kardeşi , hesabından HDP'nin grup başkanvekilleri ile ilgili eleştiri twiti attı.

"HADİ ORADAN ZEVZEK"

Süleyman Demirtaş'ın twitine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan yanıt verdi. Kurtalan, twitinde "Eleştiri adı altında, bize küfür ettirmek, dost gibi görünenlerde moda oldu. Sevgili Selo can duysa sana hadi oradan zevzek demez mi?" ifadelerini kullandı.


"HDP GRUP BAŞKANVEKİLİNİN KİM OLDUĞUNU..."

HDP'nin tutuklu bulunan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş, sosyal medya hesabından, "Tarihi ve kritik bu dönemde şuan HDP grup başkanvekilinin kim olduğunu google'A bakmadan bilen ilk on kişiye yemek ısmarlayabilirim. Belki ısmarlarım yani, benle vicdanım artık" şeklinde paylaşım yaptı.

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