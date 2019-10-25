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Boydak Holding'in yeni adı Erciyes Anadolu Holding oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
BOYDAK HOLDİNG'İN YENİ İSMİ BELLİ OLDU

nedeniyle tarafından el konulan 'in adı değiştirildi. merkezli şirket bundan sonra yoluna olarak devam edecek.

Patent Enstitüsü tarafından isim hakkı ile ilgili tescil işlemleri tamamlanan 'in yeni ismi holding merkezi'nde Erstekin tarafından açıklandı.

nedeniyle tarafından el konulan Boydak Holding'in adı değiştirildi. merkezli şirket bundan sonra yoluna olarak devam edecek.

"BU AİLE İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ..."

Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın "Artık bu aile ile özdeşleşmiş bir ismi kullanmak istemiyoruz. Bu holdingin ismini değiştireceğiz" açıklamasından sonra sürecin başladığını ve şirketin yeni isminin ne olacağının belirlendiğini ve bu ismi hızlı bir şekilde duyuracaklarını açıklamıştı.

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