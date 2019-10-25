Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu
Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan,Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
Fransız dergisi Le Point'ten skandallarına bir yenisini daha eklemişti. Kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına yer veren dergi "Etnik temizlik Erdoğan'ın metodu. Erdoğan'ın Avrupa'yı tehdit etmesine izin vermeli mi." ifadeleri kullanmıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
HAKARET EDİLDİ
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim'deki sayısının kapağında Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi.
TÜRK ADLİ MAKAMLARI YETKİLİ
Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği bildirilen dilekçede, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Emsal mahiyetteki Yargıtay içtihatları gözetildiğinde, atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleştiği hatırlatılan dilekçede, şüphelilerin kullandığı ifadelerin düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde, siyasi tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilmesinin de mümkün olamayacağı vurgulandı.
Şüpheliler Etienne Gernelle ve Romain Gubert'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yazdıkları yazıyla Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilen dilekçede, haklarında kamu davası açılması talebinde bulunuldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Ruanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi." ifadelerine yer verdi.
"SÖMÜRGECİLİK GÜNLERİNİZ GERİDE KALDI"
Kalın, "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
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