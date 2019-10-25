İşte Avrupa’nın parlatmaya çalıştığı terörist Mazlum Kobani'nin cinayet listesi!

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olarak bilinen ve Mazlum Kobani adını da kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin için Batı adeta seferber oldu. ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin meşru zemine oturtmaya çalıştığı eli kanlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Batı medyası ve İsrail lobisi tarafından parlatılmaya çalışılıyor. Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terör örgütü komutanlarından Mazlum Kobani'nin ABD'ye gitmesi durumunda tutuklanması gerektiğini ABD'li makamlara bildirildiğini belirtmişti. İşte Suriye'de Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin'in kirli sicili...

ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin meşrulaştırmaya çalıştığı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Batı medyası ve İsrail lobisi tarafından PKK terör örgütünün ele başı olan Abdullah Öcalan yerine parlatılmaya çalışılıyor.

Jerusalem Post'ta Amotz Asa-el imzalı makalede, Suriye'deki terör örgütünün neden sürekli ihanete uğradıklarını sorgulamaları gerektiği ve Siyonist tarihten ders almaya çalışmaları ifade ediliyor.

"Kürtler ne yapıyor" başlıklı makale, "İhanet bir asırdır Kürtlerin yaşamının bir parçası olmuştur. Kürtler, Lozan'da da, Sevr'de de Avrupa güçlerinin onlara verdiği sözlerinden döndüğünü görmüştür. Ardından Sovyet Rusya, Irak ve İran ihanet etti. Sonra, ihanete ABD de dahil oldu" cümleleriyle başlıyor.

Suriye'deki terör örgütü unsurlarının alması gereken ilk siyonist dersin birleşmek diğerinin ise bir lider bulmak olduğunu söyleyen Asa-el, "Kürtler Hitler ile karşı karşıya değil, tek gereken liderlik" sözleriyle Öcalan dışında bir arayışı savunuyor.





REKLAM ÇALIŞMASI 2018'DE BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye politikasında yarattığı değişim ve dönüşüm sonrasında bölgedeki müttefiklerini farklı bir çerçeveye yerleştirmeyi hedefleyen İsrail lobisi, bu çalışmalara da 2018 yılı itibariyle başladı.

Davos zirvesindeki rolü ile akıllara kazınan David İgnatius, bu konudaki ilk görüşlerini 24 Aralık 2018 tarihinde Washington Post'ta yazdığı makalesinde ifade etti.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İgnatius, "Trump'ın Suriye kararı ne anlama geliyor?" başlıklı yazısında, Mazlum Kobani kod adlı teröristi, "General" olarak tanımlıyor.

Genel olarak terörist Mazlum Kobani ile ilgili pek çok övgü ifadesi yer veren İgnatius, makalesinde, "Dünyanın o bölgesinde tanıştığım milis liderler arasında ender görülen sakin biri. Bir saatlik konuşmamızda beni en çok şaşırtan şey, ailelerini korumak istemelerine rağmen savaşmaya devam etmeleriydi. İşte bizim ihanet ettiğimiz, ABD liderliğinde savaşmaya ve ölmeye istekli olan müttefikler bunlardır" ifadelerine yer verdi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

PKK'nın içerisinden yeni bir lider çıkarmak konusunda lobi faaliyetlerini sürdüren David İgnatius, bu hafta Washington Post'ta bu konuda yeni bir makaleye imza attı.

Makalede Suriye'den ABD askerlerinin çekilmesine yönelik terörist Mazlum Kobani'nin görüşlerine yer veren İgnatius makalesinde, "Mazlum, Türkiye'nin üstün ateş gücüne rağmen 'Büyük bir savaş olacak' dedi. Suriyeli Kürt general, asıl tehdidin etnik temizlik riski olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.





TERÖRİSTİ SEMPATİKLEŞTİRME ÇABASINA GİRDİLER

Türkiye'yi soykırım ile suçlayan Kobani'nin sözlerine yer veren ve teröriste güzellemeler düzen Ignatius makalede, "Mazlum, Türkiye'nin sınırda yaşayan Suriyeli Arap mültecileri bu bölgelere yerleştirmeyi iç savaşın başından beri hedeflediğini belirtti ve "Buraya Kürtler yerine Araplar gelirse, sorumluluk ABD'nin olacak" dedi. Başka zamanlarda duygusallaşmayan Mazlum, 'soykırım' tehlikesinden bahsetti" dedi.

Terörist Mazlum Kobani ile sık sık görüştüğünü itiraf eden İgnatius makalesinde, "Zor bir ülkede savaşan zor bir adam. DEAŞ'a karşı savaşımızda ABD'ye güvenmeye karar verdi. Şimdi ABD'nin güvenilmezliğinden şikayet ediyor. ABD, iç siyasi nedenlerinden dolayı müttefiklerini ter ettiği anlar yaşadı. Fakat tarih, Trump'ın Kürtleri feda etme kararını korkunç bir başkanlık örneği olarak yazacak" ifadelerine yer verdi.

TWITTER'DAN MAVİ TİK

Twitter, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan SDG'nin sözde lideri Mazlum Kobani'nin hesabına mavi tik verdi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kobani'ye mavi tik veren Twitter, KKTC'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın sosyal medya hesaplarına resmi onay vermemişti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terörist Mazlum Kobani'ye yönelik davranışlar ile ilgili "Teröriste meşru bir siyasi figür olarak davranılması endişe verici" ifadelerini kullandı.





TRUMP VE ŞOYGU TARAFINDAN DA MEŞRULAŞTIRILDI

Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında, "General Mazlum, nazik sözleriniz için teşekkürler. En içten saygılarımı Kürt halkına iletin, sizi yakın zamanda görmeyi istiyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Soçi mutabakatından hemen sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığında üst düzey askerlerden oluşan bir heyet Mazlum Kobani ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme yaptı.

KATLİAM DOSYASI KABARIK

Abdi, 1969 Afrin doğumlu ve terör örgütü PKK'ya 1990 yılında katıldı. Suriye'de bulunduğu 19 yıl boyunca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde idari işler yardımcısı olan Abdi, terörist başının 'manevi oğlu' olarak biliniyor. 1996'da örgütün sözde Hakkari/Şemdinli sorumlusu olan Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde Hakkari'de 2 kanlı saldırı düzenlendi. 22 Ağustos'ta Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik Mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırıda 3'ü korucu 5 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı. 8 Kasım 1996'da da Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırıda 12'si köy korucusu 17 kişi şehit düştü, 8 kişi yaralandı.





İŞTE CİNAYET LİSTESİ

PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Nadir C. adlı itirafçı da 2008'de Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan PKK saldırısının emrini verenler arasında Abdi'nin de bulunduğunu söyledi. Abdi, teröristbaşı Bahoz Erdal'dan sonra, Murat Karayılan'dan önce terör örgütünün sözde saldırı gücü HPG'nin elebaşı oldu. Abdi'nin sorumlu olduğu dönemde de çok kanlı saldırılar düzenlendi. 7 Aralık 2009'da Tokat-Reşadiye'de 7 asker, 19 Haziran 2010'da Hakkari-Şemdinli'deki Gediktepe üs bölgesinde 11 asker, 17 Ağustos 2011'de Hakkari-Çukurca'da 11 asker ve 1 köy korucusu, 14 Temmuz 2011'de Diyarbakır-Silvan'da 13 asker, 18 Ekim 2011'de Hakkari-Çukurca'da 26 asker şehit düştü. Türkiye'de aranan teröristler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve başına 4 milyon ödül konulan terörist Mustafa Abdi, ayrıca 41 kişinin şehit olduğu 406 kişinin de yaralandığı 8 ayrı saldırıdan daha sorumlu tutuluyor.

AVRUPA'DAN KANDİL'E...

'Mazlum Kobani' kod adlı Mustafa Abdi, 1997-2003 yılları arasında örgütün Avrupa sorumlularından biri oldu. 'Festival', 'konser' ve 'kamp' adı altında Avrupa'nın her yanından Hollanda'ya topladığı gençlerin beynini yıkayarak onları Kandil'e yolladı. İtirafçı olan teröristler de bizzat Abdi tarafından kandırıldıklarını ifadelerinde açıkça ortaya koydu. Yeni Şafak'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre 1998 yılında örgüte katılan F.K, şunları anlattı: "Almanya'nın Gisen şehrinde yaşıyorduk. 9. sınıf öğrencisi iken festival, spor, müzik gezisi denilerek Hollanda'ya gönderildim. Arnhem'e bağlı çiftlik tarzı yerde benim yaşlarda 100-150 kişi bulunuyordu. İlk başta festival tarzı geçen günler giderek PKK'nın ideolojik eğitimlerine dönüşmeye başladı. Buradaki gençlerin çoğu Avrupa'da doğup büyümüş Kürt asıllı gençlerdi. 'Neden bu eğitimleri bize veriyorsunuz' diye sorunca bana hitaben, 'asıl amaç eğlence ancak bunun yanında kendi tarihinizi öğrenmenizi istiyoruz, bu nedenle size ideolojik olarak sohbetler de veriyoruz' dediler. Bunun yanında fotoğraflar ve videolar izlettiriliyordu. Bu videolar sayesinde bizim duygu ve düşüncelerimizi derinden etkilemeye çalışıyorlardı. Bu dersleri veren Şahin Cilo (Mustafa Abdi) idi. Bu şahıs Suriyelidir. İlk olarak Hollanda'da gördüm, kendisi şu an örgüt içerisinde Suriye yönetiminde faaliyet yürütmektedir."

Abdi'nin Avrupa'daki etkinliği bununla bitmedi. Yakalanmadan önce terörist Öcalan'ın İtalya'ya ilticası için yoğun çaba gösterdi ancak başaramadı. 2003 yılında Mahmur Kampı'na dönen Abdi, burada bir süre faaliyet gösterdi.