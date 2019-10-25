Pençe-3 harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından Pençe-3 Harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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