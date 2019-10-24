Son dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu
Giriş Tarihi: 24.10.2019
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.Ayrıntılar geliyor...
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