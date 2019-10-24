24 Ekim 2019, Perşembe
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Son dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
2020 LGS TARİHİ AÇIKLANDI!

Son dakika haberine göre; , kapsamındaki tarihi 7 Haziran 2020 olarak belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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