Salih Tuna'dan Fatih Portakal'a sert eleştiri!
Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna bugünkü köşesindeki yazısında "Muhalefet daha cesaretli çıktı sayın seyirciler" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Tuna, Resulayn'da dalgalandırılan Türk bayrağını yayınlamayan, Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'nin masadaki başarısını itibarsızlaştırmak için yapmadığı kurgu numarası kalmayan yeni Samanyolu TV'nin algı operatörü Fatih Portakal'ı eleştirdi.
İşte Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın bugünkü köşesinde yazısında çarpıcı bir şekilde ele aldığı "Muhalefet daha cesaretli çıktı sayın seyirciler" yazısı:
Algı operatörleri marifetiyle "muhalif sosyolojiyi" zehirlediklerini kaç zamandır dile getiriyorum.
Artık durum sürdürülemeyecek kadar vahim boyutlara ulaşmıştır.
İş bu sosyoloji müstevliler adına beşinci kol faaliyeti yürütenlerin tahrip kalıbına dönüşmüştür.
Gladyo bu sosyolojiye güvenerek 15 Temmuz işgal girişiminde bulundu. Şayet mankurtlaştırılmış bu sosyoloji olmasaydı asla cesaret edemezlerdi.
FETÖ'nün "Yurtta Sulh Konseyi" adlı cuntası o gece yayımladığı "bildiriyle" işte bu sosyolojiye "sinyal" veriyordu:
"Türk Silahlı Kuvvetleri (...) millî güvenlik tehdidi haline gelmiş olan yolsuzluğu engellemek / Temel evrensel insan haklarını, mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarımız için geçerli kılmak / Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek /Devletimizin ve milletimizin kaybedilen uluslararası itibarını yeniden kazanmak..."
Dikkat isterim: Muhaliflerin halihazırdaki lakırdılarının özeti bu "bildiride" var.
Mahut "bildiriyi" hazırlayanlar da zaten bu muhalif sosyolojinin algı düzeyine ve cibilliyetine güvenmişlerdi.
Cibilliyetsiz olanlara o gece tankları alkışlattılar.
Algı düzeyi sorunlu olanlara da 15 Temmuz'u "tiyatro" diye yutturmaya çalıştılar.
Malumunuz, 15 Temmuz direnişine "tiyatro" demeyi muhaliflerin önde gidenlerinden Fetullah başlatmış ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu da sürdürmüştü.
Bütün bunları hatırlatmamın nedeni şudur:
Beşinci kol faaliyeti yürütenler, bilumum algı operatörleri, malum yazarçizerler aynı zehirlenmiş sosyolojiye güvenerek kan pahası can pahası vatanını savunan Mehmetçiği sırtından hançerliyorlar.
Kimsecikler kusura bakmasın:
Mehmetçiğin teröre karşı Suriye'deki operasyonunu "PKK'yı kurtarma operasyonu" tesmiye etmek Mehmetçiği sırtından hançerlemektir.
Her ne kadar Yılmaz Özdil dostum da böyle "talihsiz" bir yaklaşımda bulunmuş olsa da onun durumu bence diğerlerinden farklı.
Zira, diğerleri söz konusu zehirlenmiş sosyolojiye güveniyor, zehirlenmiş sosyoloji de Yılmaz Özdil'e.
Bu güveni "mahalle baskısı" tesmiye etmek mümkün. Ne ki Yılmaz Özdil dostum bunun farkında bile değil. O halde "mazur" sayabiliriz.
Sevgili dostum Tuncay Özkan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim maalesef. Şu attığı tweete bakar mısınız: "Trump mutlu. Putin memnun. Esad daha güçlü. PKK/PYD mesut. İsrail bayram ediyor. AB için daha iyisi Şam'da kayısı. İran gülüyor. Irak hani bana diyor. Arabistan, Mısır keyifli. Yunanistan ve Rumlar umutlu. Petrolcüler kazandı. Suriye'de kaybeden kim? Ah Memedim! Vah Memedim!.."
Manipülasyon pornosu değilse nedir bu?
Bir diğer CHP milletvekili Gürsel Tekin dostumuz da yalanı ortaya çıkıyor, sonra yalan olduğunu kabul ediyor ama o yalandan da vazgeçmiyor!
Zehirlenmiş sosyolojiye güvenmemiş olsalar bu denli pervasız, bu denli kör gözüm parmağına yalanlar söyleyemezlerdi. Yeni Samanyolu TV'nin algı operatörü Portakal bunlardan çok farklı.
Tam bir cambaz. Sinsi bir manipülatör. "Muhalefet daha cesaretli çıktı sayın seyirciler" deyişi var olursa o kadar olur. Barış Pınarı Harekatı'nı ve Türkiye'nin masadaki başarısını itibarsızlaştırmak için yapmadığı kurgu numarası kalmadı.
Yeni Samanyolu TV'nin bu çocuğu zehirlenmiş sosyolojiye güvenenlerden değil, bizzat sosyolojiyi zehirleyenlerden.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan: YPG çekilmezse bizim görevimiz başlar
- Atama Kararları Resmi Gazete’de
- Fatih Portakal'dan bir skandal daha!
- Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonu
- Barışın süper gücü Türkiye!
- FOX TV jandarmayı hedef aldı!
- 2020 LGS tarihi açıklandı!
- HDP'li firari eski başkan yakalandı
- Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
- CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması