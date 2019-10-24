24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'ın eleştirilerine yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN ALMAN MEVKİDAŞI MAAS'A YANIT

, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

, Alman mevkidaşı Maas'ın cumartesi günü 'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, "Cumartesi günü Türkiye'ye gidiyorum. Ateşkes korunmalı ve siviller koruma almalı. Türkiye, sığınmacılar konusunda uluslararası hukuka uymak zorunda. Politik süreci torpillemek yerine ona destek vermeli" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN