Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'ın eleştirilerine yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.
Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, "Cumartesi günü Türkiye'ye gidiyorum. Ateşkes korunmalı ve siviller koruma almalı. Türkiye, sığınmacılar konusunda uluslararası hukuka uymak zorunda. Politik süreci torpillemek yerine ona destek vermeli" ifadelerini kullandı.
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