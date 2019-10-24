İsrail mahkemesi AA foto muhabirini serbest bıraktı

İsrail mahkemesi, 22 Ocak'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinden "oturum izni olmadığı" gerekçesiyle İsrail güçlerince gözaltına alınan ve o tarihten bu yana tutuklu bulunan Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u kefaletle serbest bıraktı.

İsrail'in güneyindeki Givon Sınır Dışı Merkezinde tutulan AA foto muhabiri Kharouf, özgürlüğüne kavuştu.

İsrail İçişleri Bakanlığının Kharouf'un serbest bırakılmasına yaptığı itirazı bu sabah reddeden Givon Sınır Dışı Merkezindeki yerel mahkeme, AA muhabirinin 40 bin şekel (65 bin lira) kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Söz konusu kefaletin ödenmesinin ardından AA foto muhabiri, 22 Ocak'tan bu yana tutulduğu sınır dışı merkezinden serbest bırakıldı.

Ailesi ve arkadaşlarınca sınır dışı merkezinin kapısında karşılanan Kharouf, duygusal anlar yaşadı.

Kharouf'un eşi Temam ile annesi Asya, kavuşma anında göz yaşlarına hakim olamadı.

Moralinin oldukça iyi olduğu görünen Kharouf, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla tek tek kucaklaştı.

"KHAROUF BİR DAKİKA BİLE TUTUKLU KALMAMALIYDI"

Kharof'un avukatı Adi Lustigman, Givon Sınır Dışı Merkezinin önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının Mustafa'ya 21 günlük geçici vize verdiğini ve bu zaman içerisinde söz konusu sürenin uzatılması için makamlara gerekli başvuruyu yapacaklarını belirtti.

Müvekkilinin serbest bırakılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyen Lustigman, "Mustafa'nın bir dakika bile sınır dışı merkezinde tutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ailesinin yaşadığı ve ait olduğu Kudüs'te Kharouf'un başta kimlik kartı olmak üzere tüm haklarını alması için verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Lustigman, Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Kharouf'un eşi Temam'ın İçişleri Bakanlığına aile birleşimi başvurusunu hatırlatarak bu süreci takip edeceklerini ifade etti.

"MUSTAFA BÜYÜK BİR ZULME MARUZ KALDI"

Öte yandan Kharouf'un eşi Temam ise eşine büyük zulüm yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Mustafa büyük bir zulme maruz kaldı ve bunu hak edecek hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla bizim için 24 Ekim, tarihi bir gün. Mustafa'nın bugün serbest bırakılacağını bilmiyorduk. Gerçekten bugünün geleceğine inanamıyorduk. Çok mutluyuz."

Eşinin sınır dışı merkezinde 9 ayı aşkın bir süreyle tutuklu kalmasının kendileri açısından çok zor olduğunu dile getiren Temam, "Hem biz çok zor günler yaşadık hem de Mustafa. Ruhsal bozuklukları oldu. Ancak Allah'a şükürler olsun ki bu kabus bitti. Şimdi çok mutluyuz, çok sevinçliyiz." dedi.

Temam, Mustafa'nın Kudüs'ten başka bir vatanının olmadığına dikkati çekerek, "Mustafa, Kudüs'te yaşadı, büyüdü, okudu, çalıştı. Her şeyiyle Kudüs'ün oğlu. Bütün bu gönderme çabaları hem bizim için hem de onun için zulümdü." ifadelerini kullandı.

9 AYI AŞKINDIR TUTUKLUYDU

İsrail güçleri AA foto muhabiri Mustafa Kharouf'u "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gözaltına almıştı.

İsrail makamları, o günden bu yana Givon Sınır Dışı Merkezinde tutulan Kharouf'u 22 Temmuz'da sınır dışı ederek Ürdün'e sürme girişiminde bulunmuş ancak Amman yönetiminin tutarlı duruşu sayesinde bu girişim boşa çıkmıştı

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da dünyaya gelen Kharouf, 12 yaşındayken ailesiyle Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturma izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturma izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, geçen yıllarda "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.





