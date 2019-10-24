Gara'da etkisiz hale getirilen teröristler, kırmızı kategoriden çıktı
MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
15 Ekim tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
GARA'DA OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığı 15 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulunmuştu.
2 TERÖRİST YOK EDİLDİ
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu.
İşte etkisiz hale getirilen kırımızı kategorideki o teröristler:
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