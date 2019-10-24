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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Yunanistan'dan Rusya'ya hareket eden Rus savaş gemisi '' 'ndan geçti. Savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.

Askeri harekat gemisi olan 104 metre uzunluğundaki '', saat 09.15 sıralarında Çanakkale boğazdan geçti

36 millik geçişini tamamlayan savaş gemisi, Rusya'ya doğru hareket etmeyi sürdürüyor.

Öte yandan savaş gemilerine boğaz geçişi sırasında botlarının refakat ettiği bilinirken Rus gemisine sahil güvenlik botunun refakat etmediği görüldü.

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