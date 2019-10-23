Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği Mehmet Ergen CHP trolü çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliğine getirdiği Mehmet Ergen’in sosyal medya hesaplarında skandal paylaşımları ortaya çıktı. Gezi olaylarına ve HDP’ye destek mesajları atan Ergen, Başkan Erdoğan hakkında ise alçakça görseller paylaştığı belirlendi. İmamoğlu’nun sosyal medya trolü bir ismi göreve getirmesi tepkiyle karşılandı.

Göreve gelmesinin ardından uzun tatilleri ve işçi kıyımlarıyla tepkilerin odağı haline gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, son olarak skandal bir atamaya imza attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine Mehmet Ergen getirildi. Ergen'in sosyal medya paylaşımlarında adeta bir trol gibi davrandığı ortaya çıktı.

YÖNETMEN DEĞİL SANKİ SOSYAL MEDYA TROLÜ



Atama İBB'nin resmi internet sitesinden de duyuruldu. Twitter hesabının görünümünü kilitleyen Mehmet Ergen'in Facebook'tan skandal paylaşımları tepki çekti. Ergen'in Gezi vandalizmine sahip çıktığı paylaşımlarının yanı sıra HDP'ye de destek verdiği mesajları görüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında ise hakaret dolu görselleri paylaşan Ergen'in yönetmenden çok sosyal medyada CHP ve HDP trolü gibi davrandığı görüldü.

Mehmet Ergen'in paylaşımlarından bazıları şu şekilde:



"LİYAKAT" DİYEN İMAMOĞLU KÜLTÜR AŞ'YE DE BOŞ CV İLE ATAMA YAPMIŞTI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde organizasyon ihalelerini verdiği Serdal Taşkın'ı Genel Müdür olarak atadığı Kültür A.Ş.'ye Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak TÜSİAD'ın eski Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ı atadı.





Atama, İBB İnsan Kaynakları birimi tarafından belediye personeline kurumsal e-posta yoluyla duyuruldu. Kültür A.Ş.'ye bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün görev kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı farklı ilçelerdeki 20 kültür merkezinin yönetimi ve burada yapılacak sinema, tiyatro, konser, sergi, toplantı ve paneller gibi bütün kültürel etkinlikler giriyor.