Son dakika: Azez'de SMO üssüne saldırı: 4 şehit, 7 yaralı
Gelen son dakika haberine göre; Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'dan yapılan saldırıda 4 Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.
Tel Rıfat'dan, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez'deki SMO üs bölgesine ağır silahlarla ateş açıldı. SMO askerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 SMO askerinin şehit olduğu, 7'sinin de yaralandığı bildirildi.
SIZMAYA ÇALIŞTILAR
Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesine sızma amaçlı saldırı düzenledi.
4 SMO ASKERİ ŞEHİT OLDU
Terör örgütü YPG/PKK, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kafar Kalbin ve Kafarkaşer cephe hattına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu. Sızma girişimini engellemek isteyen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları ile terör örgütü mensupları arasında ağır silahların kullanıldığı çatışma çıktı. Çatışmada SMO'dan 4 asker şehit düştü, 7 asker yaralandı.
KARŞILIK VERİLDİ
Ayrıca teröristler, işgal altında tuttukları Maranez köyünden Azez Askeri Üssü'ne havan saldırısı düzenledi. Üsse 4 havan topu isabet etti. Türk Silahı Kuvvetleri (TSK), sabah saatlerinde çıkan çatışmanın ardından Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
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