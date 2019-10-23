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SMO birlikleri Ceylanpınar'a geçiş yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019
SMO BİRLİKLERİ CEYLANPINAR'A GEÇİŞ YAPTI

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla 'da olan birlikleri ilerleyişine devam ediyor. Suriye Milli Ordusuna bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 50 araçlık konvoy, Rasulayn'dan ilçesine çıkış yapıp, sınır hattı boyunca ilerledi.

Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakat neticesinde YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla verilen 120 saatlik süre dün gece 22.00'de sona erdi.

birliklerini taşıyan bir konvoy Rasulayn'dan çıkarak ilçe merkezinden geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araçların eşlik ettiği 50 araçlık konvoya, vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Ceylanpınar'dan çıkan konvoy daha sonra sınır hattı boyunca batıya doğru hareket etti.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN RESULAYN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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