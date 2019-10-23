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Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEVLET BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Başkan , MHP Genel Başkanı 'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Ziyaretin bugün gerçekleşeceği açıklandı.

Başkan 'ın, MHP lideri 'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı belirtildi. Ziyaretin bugün gerçekleşeceği açıklandı.


MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 21 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.

Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan Bahçeli'nin sakallı görüntüsü dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan genel merkeze giden Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu

ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ ARAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli'ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." demişti.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz ziyaret |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MHP LİDERİ BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET |VİDEO

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