Başkan Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak. Ziyaretin bugün gerçekleşeceği açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı belirtildi. Ziyaretin bugün gerçekleşeceği açıklandı.
MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 21 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.
Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan Bahçeli'nin sakallı görüntüsü dikkatleri üzerine çekmişti.
Öte yandan genel merkeze giden Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu
ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ ARAMIŞTIBaşkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli'ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." demişti.
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