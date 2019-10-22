Şişli-Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi

Gelen son dakika bilgisine göre; Şişli-Mecidiyeköy metro durağında bir kadın raylara atladı. Bazı metro seferleri iptal edilirken olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı.

SEFERLER DURDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.