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Şişli-Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
METRODA İNTİHAR GİRİŞİMİ! SEFERLER DURDU

Gelen son dakika bilgisine göre; Şişli-Mecidiyeköy durağında bir kadın raylara atladı. Bazı metro seferleri iptal edilirken olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 13.10'da Şişli-Mecidiyeköy durağında meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre; durakta bekleyen bir kadın kendini raylara attı.

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi ŞİŞLİ-MECİDİYEKÖY METRO DURAĞINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

SEFERLER DURDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, metro durağı kapatıldı. Seferler Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapılıyor.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu duraklar arasında sefer yapılamazken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Metro 'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında geçici bir süre seferlerimiz Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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