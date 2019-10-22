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Stratfor'dan çirkin ima! Makam aracı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
STRATFOR'DAN ÇİRKİN İMA! MAKAM ARACI ÜZERİNDEN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİLER

15 Temmuz hain darbe gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını yayınlayan  destekli düşünce kuruluşu , şimdi de 'Araç kaynaklı bir  için hazır mısınız?'' başlıklı makalesinde Başkan Erdoğan'ın makam aracının görselini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın () desteklediği düşünce kuruluşu , Türkiye Cumhurbaşkanı 'ı hedef gösteren bir yazı ve fotoğraf yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI GÖRSEL OLARAK KULLANILDI

"Araç kaynaklı bir için hazır mısınız?" başlığıyla yayınlanan yazının görselinde dünyadaki binlerce liderin arasından 'ın makam arabasının seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.

SENARYO BİLE YAZDILAR
Yazıda; son teknolojik imkanlarla üretilen araçların siber saldırılara karşı açık bir tehdit altında olduğu vurgulanırken konuyla ilgili senaryolara yer verildi.

TARİHİ HAREKATTAN RAHATSIZ OLDULAR
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde tepkilere neden olmuştu.

TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALMIŞTI
Operasyonun ardından Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalan Amerika yönetimi, Türkiye'nin ile ilgili şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı.

GÖRSELİ DEĞİŞTİRDİLER
Öte yandan CIA destekli düşünce kuruluşu Stratfor tepkilerin ardından makaledeki görseli değiştirdi.

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