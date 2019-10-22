Stratfor'dan çirkin ima! Makam aracı üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler
15 Temmuz hain darbe gecesi Başkan Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını yayınlayan CIA destekli düşünce kuruluşu Stratfor, şimdi de 'Araç kaynaklı bir siber saldırı için hazır mısınız?'' başlıklı makalesinde Başkan Erdoğan'ın makam aracının görselini kullandı.
Amerika Birleşik Devletleri Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) desteklediği düşünce kuruluşu Stratfor, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren bir yazı ve fotoğraf yayınladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAM ARACI GÖRSEL OLARAK KULLANILDI
"Araç kaynaklı bir siber saldırı için hazır mısınız?" başlığıyla yayınlanan yazının görselinde dünyadaki binlerce liderin arasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabasının seçilmesi dikkatlerden kaçmadı.
SENARYO BİLE YAZDILAR
Yazıda; son teknolojik imkanlarla üretilen araçların siber saldırılara karşı açık bir tehdit altında olduğu vurgulanırken konuyla ilgili senaryolara yer verildi.
TARİHİ HAREKATTAN RAHATSIZ OLDULAR
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde tepkilere neden olmuştu.
TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALMIŞTI
Operasyonun ardından Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalan Amerika yönetimi, Türkiye'nin Güvenli Bölge ile ilgili şartlarını kabul etmek zorunda kalmıştı.
GÖRSELİ DEĞİŞTİRDİLER
Öte yandan CIA destekli düşünce kuruluşu Stratfor tepkilerin ardından makaledeki görseli değiştirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!
- Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu
- Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kimdir?
- Başkan Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik
- Cumhurbaşkanlığından Barış Pınarı Harekatı mesajı
- Tel Abyad'da dikkat çeken görüntü!
- SMO ile Mehmetçik dinlenme sırasında Kur'an-ı Kerim okudu
- Bakan Turhan'dan İmamoğlu'na yanıt
- Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski savcı yakalandı
- "63 ülkeden 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi"
- Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu nasıl? Galatasaray kaçıncı sırada?
- Serkan Kırıntılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Kırıntılı kırmızı kart pozisyonu olay oldu!
- Jandarma uzman erbaş onbaşı çavuş alımı ne zaman? 2019 Jandarma personel alımında son durum!
- Emekli maaşına zam müjdesi! 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayında 2127 TL…
- Müge Anlı 21 Ekim Nilgün Kırlı cinayetinde “seri katil” detayı! Yunus Kahraman kimdir?
- Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?
- Ben Fero kimdir, kaç yaşında, nereli? Rapçi Ben Fero gerçek ismi nedir?
- İşte terör örgütü YPG’nin Suriye’deki petrol kuyuları
- BİM aktüel 25 Ekim Cuma kataloğu! BİM aktüel ürünler listesi bu hafta yine dopdolu!
- Başkan Erdoğan böyle haykırdı: Zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz!
- Barış Pınarı Harekatı sürecinde neler yaşandı? Türkiye masaya yumruğunu vurdu! Operasyon böyle başladı
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman? 2019 Ekim ayı faiz kararı ne olacak?