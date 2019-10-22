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Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Muğla'nın ilçesindeki iki ayrı bölge kültür ve koruma ve gelişim bölgesi olarak ilan edildi. Türkiye 'ın imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Torba ve çevresi ile Kızılağaç İçmeler bölgesinin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğinde verildi. 'de yer alan bir başka kararı ile Göreme Vadisi ve çevresindeki alanın milli park olarak belirlenmesi hakkındaki 30 Ekim 1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

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