22 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Silah kazası sonucu yaralanan asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
SİLAH KAZASI SONUCU YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

, bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgesinde silah kazası sonucu bir askerin ağır yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN