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Esed, Türkiye'nin gözlem noktasına 15 kilometre mesafede denetim yaptı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
İDLİB'DE HAREKETLİLİK! ESED, TÜRK ÜSSÜNE 15 KM MESAFEDE...

ABD askerlerinin ve terör örgütü PKK/YPG'nin, 'nin kuzeyden çekilme süreci devam ederken 'in güneyinde rejim hareketliliği yaşandı. Beşar , İdlib'in en güneyindeki Türk yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.

Çatışmasızlık bölgesi ilan edilen 'de ateşkes büyük ölçüde korunuyor. Rejim tarafından yapılan taciz atışlarına mütekabiliyet çerçevesinde cevap verilirken, bölgenin statüsü sürecinin en önemli konu başlıkları arasında geliyor.

EN GÜNEYDEKİ NOKTAYA YAKLAŞTI

Geçtiğimiz ay rejim askerlerinin saldırılarıyla gündeme gelen İdlib'de bugün hareketlilik yaşandı. Beşar , İdlib'in en güneyindeki Türk yakınlıktaki Hobait'i ziyaret etti.

ÖNLEM ALDILAR

İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 12 gözlem noktası yer alıyor. Esed en güneydeki Türk askeri noktasına yaklaştı. Rejim askerleriyle bir araya gelen Esed için geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

DİKKAT ÇEKEN BAYRAK DETAYI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlere veren 120 saatlik sürede artık sona yaklaşılmış durumda... Bir yandan teröristlerin çekilme hareketliliği izlenirken, bir yandan da gözlerin çevrildiği yer ve 'ti. bayrağı ile Esad rejiminin bayrağı Aynel Arab'ta yan yana dalgalanmaya başlamıştı. Ardından iki gün sonra farklı bir nokta daha Rusya ve rejim bayraklarının dalgalandığı görülmüştü. Fakat gelişen süreçte artık yeni noktalarda da bayraklar ve bir yandan da rejim askerlerine dair hareketlilikler gözlenmeye başlandı.

TSK'nın obüs atışlarıyla vurduğu YPG/PKK'nın terör mevzisine Rus Bayrağı asıldı TSK'NIN OBÜS ATIŞLARIYLA VURDUĞU YPG/PKK'NIN TERÖR MEVZİSİNE RUS BAYRAĞI ASILDI

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