İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu
İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, ürettikleri silahları piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 4'ü polis memuru 75 kişi gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, atölyelerde yasa dışı yollarla ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa'da 3'ü atölye 129 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 106 kişiden 4'ü polis memuru 75'ini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 53 tabanca, 7 av tüfeği ve 5 bin 100 mermi ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 31 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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