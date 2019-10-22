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Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
ERGENEKON DAVASININ SAVCISI DALKUŞ TUTUKLANDI

'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı tutuklandı.

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