Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
FETÖ'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş tutuklandı.Detaylar geliyor...
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