CNBC'nin çarpıttığı skandal habere ortak oldular!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde varılan ateşkese ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, Trump'ın gerektiğinde askeri seçeneği kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Ancak CNBC kanalı, haber başlığında "Trump gerektiğinde Türkiye'ye karşı askeri eyleme geçmeye tamamen hazır" ifadelerine yer verdi. Bu olayı fırsat bilen Cumhuriyet, OdaTV ve T24 gibi internet siteleri de yalana ve algı operasyonuna göz göre göre ortak olarak, haberin doğruluğunu araştırmaksızın okurlarına servis etti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo CNBC kanalına verdiği demeçte, Türkiye ile Suriye'nin kuzeyi için varılan ateşkes hakkında değerlendirmede bulundu.
"Barışı savaşa tercih ederiz" diyen Pompeo, "Ancak kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump'ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz" ifadelerini kullandı.
CNBC kanalı ise, haber başlığında "Trump gerektiğinde Türkiye'ye karşı askeri eyleme geçmeye tamamen hazır" ifadelerine yer verdi. Ancak Pompeo'nun askeri müdahale konusundaki açıklamasında Türkiye'nin adının yer almadığı görüldü.
CNBC'NİN SKANDAL PAYLAŞIMI;
ABD'nin askeri bir karşılık vermesini gerektirecek 'kırmızı çizgi'leri belirtmeyen Pompeo, "Trump'ın ABD'nin askeri kudretini kullanmayı üstlenip üstlenmeme kararının önüne geçmiş olmak istemediğini" söyledi.
Pompeo ayrıca ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik yaptırımların da kullanılabileceğini ifade etti. Röportajda Pompeo, Türkiye ile anlaşmanın hayat kurtardığına tamamen ikna olduğunu söyleyerek anlaşmayı savundu.
Pompeo, "Sadece savaşçıların (Demokratik Suriye Güçleri) yaşamları değil, bölgedeki etnik azınlıkların da" diye ekledi.
Bakan Pompeo şöyle devam etti:
"Müttefiklerimiz aynı şekilde bakıyor. Söz konusu müzakere sürecinde bölge genelindeki etnik azınlıkları Türklerden korumak için gerçek taahhütlerimiz var. Bence yaptığımız iş hayat kurtardı."
ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin istila ettiği Suriye, egemen bir ulus. Kürt dostlarımızla, DSG ile Fırat Nehri'nin yukarısında ve aşağısında beraber çalıştık" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Pompeo'nun görüşleri hakkında yorum yapmayı reddetti.
YALAN MEDYASI SKANDAL HABERİ POMPALADI!
CNBC'nin imza attığı büyük skandalı fırsat bilen yalan medyası Pompeo'nun sözde Türkiye açıklaması haberinin doğruluğunu araştırmadan algı operasyonuna başladı. CNBC'nin skandal haberine Cumhuriyet, Oda TV ve T24 gibi internet siteleri göz göre göre ortak oldu.
YALAN MEDYASININ SKANDAL BAŞLIKLARI;
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