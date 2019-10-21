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Van'daki operasyonun detayları ortaya çıktı! İHA'lar belirledi, Ejderler yok etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
İHA'LAR TESPİT ETTİ! EJDERLER YOK ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Van kırsalında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları belli oldu. Türkiye-İran sınır hattında görev yapan ve birimleri terör örgütü PKK'nın saldırı hazırlığında olduğu konusunda uyarı yaptı. İHA’lar hedefleri tespit etti. Teröristleri, Ejderler Timi yok etti.

Türkiye-İran sınır hattında görev yapan ve birimleri Eylül ayı başında Kandil ile yapılan bir şifreli telsiz konuşmasını çözünce, bir grup teröristtin Van'ın Gevaş ilçesi kırsalındaki askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğunu belirledi. Bunun üzerine üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât Timleri(JÖH) ve Jandarma Komando Tabur'undaki 'Ejderler' bölüğünün oluşturulan 10 ayrı tim operasyona çıktı.

Operasyona havadan keşif desteği sağlayan İHA, 13 Eylül günü 5 teröristtin yerini tespit etti. 14 Eylül sabahına kadar süren çatışma sonunda "Cigerxwin Ozan" kod adlı İbrahim Çoğaltay, "Agit Timok" kod adlı Faruk Basut, "Artos Sipan" kod adlı Bayram Başkale, "Delil Gabar" kod adlı Derviş Aydın ve "Şahan Zagros" kod adlı Celal Çevik etkisiz hale getirdi.

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EL ÇİZİMİ NOTLAR

Teröristlerin üzerlerinde çıkan belgeler arasında saldırı hazırlığı yapmayı planladıkları yerler ile eylemi gerçekleştirme şekillerini gösterir el çizimi notlar da bulundu. Teröristlerin kullandığı bir sığınak ile operasyon bölgesinde yapılan aramalarda tespit edilen çok sayıda EYP düzeneği ve patlayıcı madde imha edildi. Terörist Başkale'nin, örgüt sabotajcısı olduğu ve 300 bin lira ödüllü gri listede arandığı belirlendi.

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ÖRGÜTE KARADENİZ DARBESİ

Türkiye'nin doğu bölgelerinde üzerindeki baskıyı azaltmak için yıllar önce Karadeniz'e sızmak isteyen terör örgütü bölgede tutunamadı. Bölgede 4 yılda, 43'ü 2019 yılında olmak üzere 66 sığınak ele geçirildi. Gümüşhane, Giresun, Trabzon, , , ve illerinde devam eden operasyonlarda aralarında örgütün sözde bölge sorumlularının da bulunduğu 24 terör örgütü üyesinden 16'sı etkisiz hale getirilirken, 8'i sağ yakalanarak cezaevine konuldu. Sağ olarak yakalanan "Kawa" kod adlı Behrüz Dudkanlu adlı terörist, bölgede varlığı yok olan örgütün Tunceli kırsalından takviye istediği ama hiçbir örgüt üyesinin gelmeye cesaret edemediğini, verilen emirlere karşı gelerek tepki gösterdiklerini söyledi.

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300 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN 2 TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 300 bin TL ödülle aranan 2 teröristin, ailelerin de devreye girmesiyle Van'da teslim olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Örgütte yaşanan çözülmenin devam ettiği" bildirildi.

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