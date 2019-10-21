İçişleri Bakanlığı: Biri gri listede 7 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir olduğu belirlendi.İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonlarda biri gri listede olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice kırsalında Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, biri gri listede olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bu teröristlerden birinin, 300 bin lira ödülle gri listede yer alan "Fedai Koçer" kod adlı Yusuf Demir olduğu belirlendi.
Ayrıca, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3, Bitlis kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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