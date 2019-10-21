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Son dakika: Mardin'den acı haber! 1 asker şehit oldu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
MARDİN'DEN ACI HABER GELDİ!

Son dakika haberine göre; 'in ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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