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Son dakika: Bakan Hulusi Akar son durumu paylaştı: 125 araç 30 ihlal...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2019
BAKAN AKAR SON DURUMU PAYLAŞTI: 125 ARAÇ 30 İHLAL...

kimyasal silah, sivillere zarar ve öncülüğündeki koalisyonun üyelerine yönelik saldırı iddialarını bir kez daha net sözlerle yalanladı. "Kimyasal silah kullanmamız Söz konusu değil" ifadelerini kullanan Akar "sivillere zarar verilmemesi için gayret içindeyiz" dedi. Akar ABD öncülüğündeki koalisyonun üyelerine yönelik saldırı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Akar sürecin ABD ile takip edildiğini belirterek Rasulayn'dan 125 aracın çıktığını ve 30 ihlal yapıldığını kaydetti.

açıklamalarda bulundu. Akar kimyasal silah, sivillere zarar ve öncülüğündeki koalisyonun üyelerine yönelik saldırı iddialarını yalanladı.

Akar şunları ifade etti:

"Bizim herhangi bir şekilde kimyasal silah kullanmamız kesinlikle söz konusu değil. Değerler manzumesi açısından bizim böyle bir şey düşünmemiz, böyle bir şey yapmamız kesinlikle söz konusu değil. Bir de sivillere zarar verilmesi hususu var. Ben bunu övünerek söylüyorum 'nın bütün personeli bu düşünceleri paylaşıyor. Biz asil milletimize yaraşır bir şekilde gerek planlamada gerekse uygulama sadece ve sadece teröristleri hedef almaktayız. Bunun dışında masum insanlara zarar verilmemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik göstermeye devam edeceğiz. Biz insanları ikiye ayırıyoruz. Teröristler ve diğerleri."

ABD öncülüğündeki koalisyonun üyelerine yönelik saldırı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Akar sürecin muhatabı ABD ile takip edildiğini kaydetti.

Son durumu paylaşan Rasulayn'dan /'li teröristleri taşıyan 125 aracın çıktığını ve 30 ihlal yapıldığını söyledi.

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