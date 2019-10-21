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MSB'den flaş açıklama: 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
63 ÜLKEDEN 77 ASKERİ ATAŞE BİLGİLENDİRİLDİ

, “’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.” açıklamasında bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

63 ÜLKEDEN 77 ASKERİ ATAŞE BİLGİLENDİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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