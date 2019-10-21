MSB'den flaş açıklama: 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe bilgilendirildi

Milli Savunma Bakanlığı, “Ankara’da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Milli Savunma Bakanlığı’na davet edilerek bilgilendirildi.” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.



63 ÜLKEDEN 77 ASKERİ ATAŞE BİLGİLENDİRİLDİ



Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 Askerî Ataşe, Barış Pınarı Harekâtı ve mevcut durum hakkında Millî Savunma Bakanlığı'na davet edilerek bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.