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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! Ağır yaralanan asker şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
FIRAT KALKANI BÖLGESİNDEN ACI HABER!

kapsamındaki bir bölgeye 16 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan asker, hastanede oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 16 Ekim'de PKK/YPG'li teröristler tarafından kapsamındaki bir bölgeye keskin nişancı ve havan atışı saldırısı yapıldığı hatırlatıldı.

Saldırıda ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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