Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da katılımcılara hitap etti. Bakan Albayrak, "Terör tehdidi azaltılıp ticaretin önü açılmalı. Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz. " dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da gündeme dair önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "Terör tehdidi azaltılıp ticaretin önü açılmalı." dedi.
Bakan Albayrak, "Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması risk oluşturuyor. ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Türkiye cari fazlada geçen yıla göre rekor kırdı." ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"ULUSLARARASI TİCARETTEKİ GERİLİMLERİ AZALTMALIYIZ"
"Bütün finans sisteminin tek bir para birimine dayalı olması risk oluşturuyor. ABD'nin ekonomik yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Güç rekabetini bir yana bırakıp, uluslararası ticaretteki gerilimleri azaltmalıyız. Korumacı yaklaşımlar bize bunu gösteriyor.
"TÜRKİYE CARİ FAZLADA REKOR KIRDI"
Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi, satınalma gücü paritesine göre ise 12. sırada yer alıyor. Küresel ekonominin temel ulaşım yolu üzerinde yer alıyoruz. Son 10 yılda yıllık yüzde 5'lik bir büyüme gösterdik. Türkiye cari fazlada rekor kırdı ve Ağustos'ta cari fazla 5.1 milyar dolar oldu.
EKİM'DE ENFLASYON DÜŞECEK
Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.
"YENİ DÜNYA DÜZENİ KURMALIYIZ"
Dünya düzeni sorunlara çare olmuyor. Başkalarının toplumsal ve ekonomik sıkıntılarını görmezden gelmek mevcut çatışmaları ileri götürecektir. Yeni dünya düzeni kurmalıyız. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Uluslararası ticaretlerdeki gerilimleri azaltmalıyız. Serbest ticaretin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Uluslararası vergilerle ilgili reformlar ve mevzuatları geliştirmemiz gerekiyor. 2030'a kadar Çin ve Hindistan'ın gayri safi milli hasılası G7'deki ülkelerden daha fazla olacak.
"KENDİ PARA BİRİMLERİYLE ANLAŞMA YAPTI"
Uluslararası ödeme sistemindeki tekele sahip olunması ABD'nin yaptırımları tehdit olarak kullanmasını sağlıyor. Önemli ticari ortaklarımızla kendi para birimlerimizle anlaşmalar imzalamaya başladık. Rusya ve Çin kendi ulusal para birimleriyle anlaşmalarını yaptı.
"SALDIRILARIN ÜSTESİNDEN GELDİ"
Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. AK Parti ile milletimiz üst ve orta seviyeye taşındı. Türkiye endüstri ülkesi olma yolunda. Son 17 senede çok iyi bir altyapı temeli oluşturdu. Türkiye bu dönemde çok güçlü altyapı oluşturdu. 10 senede başarılı bir şekilde küresel finansal krizin, hain darbe girişiminin ve spekülatif ekonomi saldırısının üzerinden geldik ve yüzde 5 büyüdük.
"TÜRKİYE'DE 3,6 MİLYON MÜLTECİ VAR"
Ekonomi iç ve duş şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Ağustosta 5.1 milyar dolar oldu cari fazla. Türkiye bir rekor kırdı. Enflasyon tek hanelere indi. Önümüzdeki sene itibariyle yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomimizi etkiliyor."
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