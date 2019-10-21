Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kaç yaşında, nereli?

Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla oldu. Hakan Atilla kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD’deki kumpas davasında hapis yatmıştı. Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle ilgili dava kapsamında, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. 28 ay cezaevinde kaldıktan sonra Temmuz ayında tahliye edilmişti. İşte Hakan Atilla hakkında tüm merak edilenler!

Hakan Atilla kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla kimdir? Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu. Haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyuran Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BIST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Hakan Atilla kimdir? İşte yanıtı…

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

HAKAN ATİLLA NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Hakan Atilla, 17-25 Aralık kumpas davasının devamında ABD'de tutuklanmıştı. ABD'deki İran yaptırımları davası kapsamında tutuklanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest kaldı ve Türkiye'ye geldi.. Atilla'nın daha önce 25 Temmuz'da tahliye olacağı açıklanmıştı. Ancak iyi hal yasası nedeniyle erken tahliye olmasına karar verildi. Atilla tahliye işlemlerinin ardından Türkiye'ye geldi.

Hakan Atilla, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle ilgili dava kapsamında, 27 Mart 2017'de New York'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.