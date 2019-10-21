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Başkan Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ÇEBİ’YE TEBRİK

Başkan , Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda, siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan ’yi tebrik etti.

Başkan , Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan 'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi.

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