Başkan Erdoğan’dan Çebi’ye tebrik
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü’nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda, siyah beyazlı kulübün 34’üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakarak siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulubü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'ye bir tebrik mesajı göndermiştir" denildi.
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