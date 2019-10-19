Terör sevici St. Pauli! Tribünde skandal pankart...
Türk futbolcu Cenk Şahin’i Barış Pınarı Harekatı’na destek vermesinden dolayı kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütü PKK/YPG'ye destek verdi. Terör örgütü renkleriyle donatılan tribüne 'rojova için ayaklan’ yazılı pankartlar asılarak terör propagandası yapıldı.
Türk futbolcu Cenk Şahin'i Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinden dolayı kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli terör örgütüne destek verdi.
TRİBÜNDE TERÖR PROPAGANDASI
Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından 'Spora siyaset karıştırdığı' gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.
Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken 'rojova için ayaklan' yazılı pankartlar asıldı. Almanya Futbol Federasyonu 'selam' verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı. St. Pauli'nin Türklerden oluşan 'Ölene kadar' adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.
St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan'dan asker selamlı İstiklal Marşı paylaşımı
- Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
- TSK'ya atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap
- Metin Feyzioğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: En güzel cevabı sahada verdik
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan asker selamı!
- Hileli taklit ürünler listesi: Domuz eti kullanan markalar hangileri?
- Teröristlerin kirli yüzü! Bakanlık paylaştı...
- MSB açıkladı: ABD'li askerlere bildirildi
- Seçimde görevlinin başörtüsünü çeken sanığa ceza
- Fitness TDK anlamı - İngilizce kökenli fitness kelimesini TDK sözlüklerinde aradığınızda sözlük sizi hangisine yönlendirir?
- "Gülen Gözler" adlı Yeşilçam filminde hangisi evdeki 5 kızdan birinin adı değildir?
- Cornell Üniversitesindeki bir araştırmaya göre, antibakteriyel özelliği en yüksek olan hangisidir?
- ABD'den Türkiye'ye getirilen Çingene Kızı mozaiğine ait parçalar Gaziantep'teki hangi müzede sergilenmektedir?
- Tatilinizde Tiran ve İşkodra şehirlerini gezdiyseniz hangi Balkan ülkesini ziyaret etmişsiniz demektir?
- Günümüde tüm bölümleri halka açıkken Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden biri hangisini göremez?
- Hangisi nakışta kullanılan klasik motif adlarından biri değildir?
- Tersten okunuşu da aynı olan kelime cümle ve sayılara verilen ad hangisidir?
- Fosillerin ve tarihi kalıntıların yaşlarını belirleyen Karbon-14 metodu hangisinde kullanıldığında sonuç vermez?
- Hangisi İsviçre'nin resmi dillerinden biridir?
- Üzerinde sin, cos, log gibi tuşlar bulunan hesap makineleri için kullanılan ifade nedir?
- Kim Milyoner Olmak İster 837. bölüm canlı izle! – ATV